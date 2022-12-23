На Ставрополье появится кластер по выпуску компьютеров

23 дек. 11:45

Кластер радиоэлектронной продукции начнет работу в Ставропольском крае к лету 2027 года, информирует пресс-служба краевого Минэкономразвития.

Сообщатся, что инвестор намерен вложить в производство компьютеров, моноблоков, ноутбуков и другой техники 4 млрд рублей.

«ООО "Бештау Электроникс» планирует создание производственного кластера по выпуску радиоэлектронной продукции – компьютеров, моноблоков, ноутбуков, серверов, мониторов, клавиатур, мышей компьютерных. Срок реализации проекта – с января 2023 года по июнь 2027 года», - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что согласно проекту планируется создать 196 рабочих мест. По решению краевого инвестсовета инициатору проекта предоставлен земельный участок без проведения торгов.