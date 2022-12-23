В России выявили 7,4 тыс новых случаев коронавируса

23 дек. 11:22

В России за минувшие сутки выявили 7 409 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 698, в Санкт-Петербурге - 1 068, в Подмосковье - 215. В Краснодарском крае - 63, в Ставропольском крае - 89, в Крыму - 32, в Дагестане - 13, в Кабардино-Балкарии - 15, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 8, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 21 750 711.

Госпитализированы за сутки 1 192 человека. Выздоровели 8 275 пациентов, за все время - 21 149 218.

Умерло за сутки 57 человек, с начала пандемии - 393 277.