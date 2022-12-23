Баку ответил на антиазербайдажнскую кампанию в Совете Европы

23 дек. 12:00

Заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович о сложившейся ситуации вокруг Лачинской дороги не только предвзято, но и не отражает сложившихся на месте реалий, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ведомстве заявили, что комиссар прибегла к политике двойных стандартов и избирательному подходу к вопросу.

"Заявление Миятович о правах проживающих в Карабахе армянских жителей на фоне игнорирования с ее стороны плачевного гуманитарного положения и нарушения прав сотен тысяч азербайджанцев в период прошлого конфликта, а также игнорирование ею массовых нарушений гуманитарного права против Азербайджана после войны 2020 года, также говорят о предвзятости Миятович", - сказано в заявлении

В министерстве отметили, что комиссар СЕ закрывает глаза на военные преступления Еревана, нарушения международного гуманитарного права в ходе Второй Карабахской войны, факты атак на мирных жителей в городах, находящихся далеко за пределами зоны конфликта, минные угрозы после конфликта, в результате которых погибли 276 азербайджанцев, наличие препятствий для возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

"При этом непонятно, почему Миятович демонстрирует предвзятую позицию в вопросе мирных протестов на Лачинской дороге с требованием пресечь незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана, транспортировку этих ресурсов из Азербайджана в Армению и злоупотребление Лачинской дорогой, предназначенной исключительно для гуманитарных целей", - подчеркивается в тексте.

В МИД напомнили комиссару об отсутствии существования понятия "население Нагорного Карабаха", о котором она говорила в своем заявлении. Там же сказано, что азербайджанское население Карабаха было изгнано в результате печально известной политики Еревана, и армяне, проживающие сегодня в зоне временного пребывания российских миротворцев, не представляют все сегменты населения.

"Заявления Миятович о якобы имеющем место закрытии Лачинской дороги, о "гуманитарной катастрофе" в регионе, тоже необоснованны. Нет никаких препятствий, связанных с поставками товаров или оказанием необходимых медицинских услуг местным жителям", - добавили в пресс-службе.

В заключение в МИД сообщили, что слова комиссара Совета Европы не способствуют миру в регионе и призвали ее "быть объективной, как того требует ее мандат, и воздерживаться от действий или заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Совета Европы".