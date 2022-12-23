План по вакцинации от гриппа и ОРВИ выполнен в Чечне

23 дек. 10:57

Чечня в текущем году выполнила план по вакцинации от ОРВИ и гриппа на 100%, сообщил министра здравоохранения республики Сулейман Лорсанов.

Он отметил, что план по вакцинации от острых респираторных вирусных инфекций в регионе выполнен полностью. Также, по его словам, на 97% выполнен план по вакцинации от COVID-19.

"С населением ведется работа по профилактике сезонных заболеваний. Даны рекомендации по снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом. В том числе – по соблюдению санэпидрежима, разделению потока пациентов в медучреждениях, обеспечению аптек и больниц медикаментами в выходные и праздники", – цитирует его "Аргументы и факты".