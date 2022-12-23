В Москве открывается зимний фестиваль «Путешествие в Рождество»

23 дек. 10:55

Традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» стартует в Москве на 32 площадках.

«Фестиваль «Путешествие в Рождество» - одна из новогодних зимних традиций Москвы. В этом году праздник посвящен всему, что нас объединяет, ценностям, которые хранят московские семьи, добрым делам, которые помогают сделать мир лучше», - сообщили в оргкомитете «Московские сезоны».

В программе фестиваля творческие, кулинарные, познавательные мастер-классы для детей и взрослых, гастрономические шоу, бесплатные катки, благотворительные проекты - сбор новогодних подарков «Москва помогает» и благотворительная акция «Добрая елка».

Главной елкой фестиваля стала 15-метровая русская ель на Манежной площади, по высоте она уступает только Кремлевской.

В центре Москвы на Манежной площади в шале «Рождественская почта» дети могут написать и отправить письмо Деду Морозу. На 19 фестивальных площадках работают бесплатные ледовые катки, а на ул. Школьная можно поиграть в керлинг. На 25 площадках фестиваля с 10:00 до 19:00 работают пункты сбора новогодних подарков.

На ярмарках фестиваля можно приобрести деликатесы со всей России, свои товары представят Дагестан, Калининградская область, Удмуртия, Ставропольский край и другие регионы.