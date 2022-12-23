Глава Минздрава России поручил усилить контроль за работой скорой помощи в праздники

23 дек. 10:51

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил регионам в период новогодних праздников усилить контроль за работой служб скорой помощи, включая укомплектованность выездных бригад. От этом сообщили пресс-службе Минздрава РФ.

"В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь",- сказано в сообщении.

Мурашко также поставил задачу организовать в регионах медицинское обеспечение организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.

Помимо этого, министр рекомендовал регионам на время праздников проконтролировать обеспеченность медорганизаций препаратами от ковида, гриппа и ОРВИ, передает ТАСС.