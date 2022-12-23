Автобус врезался в опору путепровода в Волгограде, есть пострадавшие

23 дек. 10:39

Шесть человек пострадали в результате его столкновения с опорой путепровода в Волгограде, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что водитель автобуса ПАЗ (перевозка рабочих промпредприятия) на 40 лет ВЛКСМ не справился с управлением. В результате автобус врезался в опору путепровода. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают экипажи отдельного батальона ДПС городской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции Красноармейского района. Движение осуществляется в штатном режиме. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.