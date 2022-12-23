Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии увеличится почти на 15%

23 дек. 10:27

В Карачаево-Черкесии прожиточный минимум в 2023 году составит 13 тыс 225 рублей на душу населения, что на 14,8% больше, чем в этом году. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Для трудоспособного населения КЧР прожиточный минимум составит 14 тыс 415 рублей (рост на 14,8%), для пенсионеров - 11 тыс 374 рубля (рост на 26,3%), для детей - 13 тыс 637 рублей (рост на 13,6%), передает "Интерфакс-Юг".

Ранее прожиточный минимум определялся на основе расчета стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину, а сегодня зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.