Москва и Баку договариваются о будущем Южного Кавказа без Еревана 

Сегодня в Москве должна была состояться трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении, на которой, как ожидалось, министры Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян планировали обсудить текст мирного договора между Баку и Ереваном. Однако министериала в подобном формате не будет: армянская сторона отменила визит Мирзояна в Москву.



В качестве причины Ереван назвал мирную акцию протеста азербайджанских экоактивистов у дороги Шуша-Ханкенди, требующих прекратить разграбление полезных ископаемых в Карабахе и допустить до золотого и медно-молибденового рудников специалистов Минэкологии АР, Минэкономики АР и AzerGold для оценки ущерба, нанесенного экологии и имуществу Азербайджана. Армянские власти пытаются представить защиту азербайджанским обществом своих природных ресурсов как политическую атаку Баку – и сами таким образом устраивают политическую атаку и на Азербайджан, и на весь процесс армяно-азербайджанского урегулирования.



Конечная цель Еревана – восстановить прежнюю ситуацию, когда беглый миллиардер Рубен Варданян и менее именитые "предприниматели" воровали у Азербайджана золотую и медно-молибедновую руду и свободно вывозили их по Лачинской дороге в Армению. Сейчас эти преступления остановлены, поскольку проезд грузовиков с награбленным азербайджанским имуществом закрыт российскими миротворцами. В первые дни протестов экоактивистов миротворцы закрыли Лачинскую дорогу полностью, но на этой неделе по их же решению налажено движение машин с гуманитарными грузами.



Сами азербайджанские экоактивисты дорожному движению не препятствуют, однако Ереван называет именно их виновниками прекращения преступного трафика по Лачинскому коридору (называя это событие, разумеется, не прекращением преступного трафика, а "гуманитарной катастрофой"). Кроме грузовиков Варданяна по Лачинской дороге 12-й день не могут ездить машины с армянскими солдатами и оружием для сепаратистов. Все вместе это не может не вызывать недовольства армянского руководства, которое привыкло считать, что может ввозить что хочет и кого хочет в зону временного размещения российских миротворцев.



Закономерно гнев Еревана, которому мешают воровать и готовить карабахских армян к новой войне, распространился на российский миротворческий контингент, поскольку он не пропускает по Лачинской дороге запрещенные грузы. В середине недели исполнение миротворцами своего долга официально осудили премьер-министр Никол Пашинян и спикер парламента Ален Симонян, на что был дан жесткий ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Таким образом между Москвой и Ереваном завязался дипломатический скандал.



Очевидно, именно с этим скандалом и связана отмена визита Арарата Мирзояна в Россию – таков очередной недружественный, накаляющий обстановку жест Еревана в адрес Москвы. Характерно, что накануне армянские власти сообщили, что передали Баку свой вариант мирного договора, который они готовы подписать немедленно – казалось бы, теперь встреча Мирзояна с Байрамовым необходима, чтобы проработать текст документа и сблизить азербайджанский и армянский варианты там, где это возможно. Ведь для этого и нужны встречи министров иностранных дел.



Однако отмена визита прямо указывает, что план Еревана остается прежним: изображать конструктивную работу при фактическом затягивании урегулирования на неопределенное время. Мирзояну не нужно обсуждать мирный договор с Байрамовым, потому что задача армянской версии документа – быть настолько неприемлемой для Баку, чтобы сделать невозможным любое продвижение вперед. Команда Никола Пашиняна не хочет договориться с азербайджанским государством, она хочет создать очередной предлог для обнуления какого бы то ни было прогресса. Следовательно, говорить главе МИД Армении с главой МИД Азербайджана сейчас ни к чему, тем более в присутствии главы МИД России, страны, к которой у Еревана все больше претензий.



И некому в армянском руководстве понять, насколько невыгодна для Армении такая политика "обидчивого мошенника". Да, Мирзояна в Москве сегодня не будет. Но Джейхун Байрамов прилетел и проведет переговоры с Сергеем Лавровым в двустороннем формате. Лавров и Байрамов уже встречались в этом месяце – 5 декабря, тогда состоялась предновогодняя сверка позиций России и Азербайджана по перспективам Южного Кавказа, включая армяно-азербайджанский мирный договор. Стоит предположить, что сегодня они могут заняться обсуждением той самой армянской версии договора, существование которой озвучил накануне Никол Пашинян – то есть проработка армяно-азербайджанского документа все равно будет, только без армянского участия.



В итоге Армения получит от России финальную версию армяно-азербайджанского мирного договора с предписанием подписать этот документ. Если команда Никола Пашиняна не хочет работать, а хочет воровать и мечтать о войне, что ж, работу по стабилизации Южного Кавказа есть кому сделать и без нее. Жизнь по-прежнему проходит мимо Еревана, и жизнь не станет ждать, когда Ереван придет наконец в себя. Мир в регионе нужен его крупнейшим игрокам уже сейчас, а значит, мир будет достигнут – как и законность в зоне временного размещения российских миротворцев.