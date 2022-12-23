Правящая партия Турции захотела перенести президентские выборы с июня на май

23 дек. 10:22

Правящая Партия справедливости и развития Турции выступила за перенос выборов президента страны с июня на май, однако оппозиция не хочет, сообщает издание Sabah со ссылкой на источники.

Как передает газета, если выборы пройдут 18 июня, календарь по организации предвыборных процессов начнет проясняться с 24 апреля.

"Кандидаты на президентские выборы также будут определены в мае. По мере приближения избирательного процесса одним из наиболее обсуждаемых вопросов является вопрос о том, состоятся ли выборы в мае 2023 года. Правящая партия выступает за перенос выборов на май в связи с экзаменами и летними каникулами. Однако оппозиция выступила с заявлением, что не поддержит это", - отмечает Sabah.

В издании подчеркнули, что если не удастся заручиться поддержкой оппозиции, ожидается, что президент использует свои полномочия для переноса выборов".