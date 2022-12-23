Россияне рассказали, почему не отгуляли отпуск в 2022 году

23 дек. 10:18

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" провел опрос, чтобы узнать, почему россияне не отгуляли отпуск. Среди тех, кто в этом году не ходил в отпуск, почти половина назвали загруженность на работе главной причиной, пишет РИА Новости.

"Среди основных причин, почему респондентам не удалось использовать полностью весь отпуск в этом году: производственная необходимость – 48%, невозможность передать свои дела коллегам – 18%, отмена отпускной поездки и желание сохранить эти дни на будущее – 14%", - говорится в исследовании.

Также 8% респондентов сообщили, что не пошли в отпуск, боясь потерять работу, так как руководство с нежеланием отпускает сотрудников на отдых. Столько же россиян заявили, что в отпуске испытывают скуку, 4% не берут отпуск, так как получают "серую" зарплату.

У тех, кто не отгулял отпуск в 2022 году осталось одна-две отпускные недели - 39%, две-три недели - 23%, менее недели - 14%, более 28 дней - 14%, три-четыре недели - 10%.

В исследовании, которое проводилось с 12 по 22 декабря, приняли участие 1 940 работающих жителей России в возрасте от 25 до 55 лет.