Москвичей предупредили о резком похолодании

23 дек. 10:04

Холодный атмосферный фронт придет в Москву в ночь на воскресенье. Столбики столичных термометров опустятся до минус 11 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ночь на воскресенье пройдет холодный фронт, температура резко понизится. К утру воскресенья до минус 7 - минус 9 градусов в столице и от минус 6 до минус 11 - по области", - приводит слова синоптика ТАСС.

Синенков уточнил, что в воскресенье в Москве будет переменная облачность с прояснениями, без осадков. Температура днем в столице составит минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье - минус 4 - минус 9 градусов.