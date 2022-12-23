В Казахстане начали выпускать цифровые карты "Мир"

23 дек. 10:03

Банк ВТБ Казахстан открыл для розничных клиентов возможность выпуска цифровых карт российской платежной системы "Мир".

"Пользователи могут совершать по ней платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, делать онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком", - сообщила пресс-служба банка.

Выпуск пластиковых карт "Мир" в Казахстане стартует в первом квартале 2023 года.

Сейчас во всех отделениях ВТБ Казахстан можно открыть счет и оформить цифровую карту в тенге, затем виртуальную карту "Мир" можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC.

"Понимая важность доступа к средствам на картах "Мир", мы в полном объеме продолжаем их обслуживать в Казахстане. В этом году мы вдвое расширили нашу банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы", - рассказал директор департамента розничного бизнеса казахстанского банка ВТБ Станислав Козьяков.