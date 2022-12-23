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Новак: Россия уверена, что ее энергоресурсы будут востребованы в мире

Новак: Россия уверена, что ее энергоресурсы будут востребованы в мире

Россия уверена, что ее энергетические ресурсы будут востребованы в мире, поскольку без нее сложно обеспечить мировое экономическое развитие, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, уточнив, что углеводороды продолжат быть ключевыми в энергобалансе еще продолжительное время несмотря на развитие солнечной, ветровой генерации.

«Без российских энергетических ресурсов, или продукции, которая переработана из нее в конечную продукцию, сложно будет обеспечить экономическое развитие в мире: повышение качества жизни, энергообеспечение, энергобезопасность», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

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