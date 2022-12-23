Ракова: COVID-19 превратился в управляемое заболевание

23 дек. 9:57

Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, каких-то сюрпризов к концу года ковид не принес. "Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", - приводит слова Раковой РИА Новости.

В то же время она отметила, что расслабляться рано, так как будущее может подкинуть любые сюрпризы.