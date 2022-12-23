Иран намерен развивать сотрудничество с Люксембургом

23 дек. 9:52

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел переговоры с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

Шеф иранской дипломатии заявил, что у Тегерана нет ограничений на развитие сотрудничества с Люксембургом.

Ссылаясь на встречу между двумя сторонами в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Абдоллахиян подчеркнул важность продолжения этих контактов.

Также стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, передает IRNA. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность развития двусторонних отношений между Ираном и Люксембургом.