Путин и Моди планируют провести встречу в 2023 году

23 дек. 9:30

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдет в 2023 году. Об этом сообщил индийский посол в Москве Паван Капур.

Он подчеркнул, что лидеры двух стран находятся в постоянном контакте.

"Они встречались на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, в прошлую пятницу говорили по телефону. И общение продолжится", - цитирует Капура РИА Новости.

При этом дипломат не стал уточнять, на какой площадке встретятся политики. "Неважно, в каком формате будет эта встреча - формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в Шанхайской организации сотрудничества, в "Большой двадцатке", поэтому встреча обязательно пройдет", - поведал он.

Посол также отметил, Индия ожидает в скором времени состоятся контакты сторон, однако договоренностей по данному вопроса пока нет.