Мемориал жертвам январских погромов открыли в Алматы

23 дек. 9:38

Торжественное открытие монумента "Тағзым" (Поклон), посвященного жертвам событий в январе 2022 года, прошло в Алматы. В нем приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и мэр города Ерболат Досаев.

Автором памятника является коллектив Basire Design под руководством Алексея Ивженко. Как отметил сам архитектор, работа над композицией длилась около 3-4-х месяцев. Над монументов трудились 8 человек.

"Композиция начинается со стороны улицы Сатпаева и идет вверх: движение, по которому шла страна. Потом случился "Қаңтар" (Январь) – черная зона, черные грубые, скученные стелы, которые хочется быстрее пройти и, проходя их, попадаешь в белую зону – в зону белых вертикальных, мраморных стел с отражением неба, со словами назидания. На черных стелах написаны слова, связанные со смертью, со страхами. На белых стелах – слова об единении народа. Каждая стела и фраза работают в одном комплексе", – цитирует Ивженко Sputnik Казахстан.

Казахстанский лидер возложил цветы к стеле, затем была объявлена минута молчания. Токаев подчеркнул, что трагические события января этого года стали одним из самых серьезных вызовов с момента обретения независимости.