Новая авиакомпания Panorama Airways совершила первый рейс в Узбекистане

23 дек. 9:34

В Узбекистане первый свой рейс выполнила новая частная авиакомпания Panorama Airways.

"22 декабря частная узбекская авиакомпания Panorama Airways совершила первый коммерческий рейс по маршруту "Ташкент – Ургенч – Ташкент". Воздушное судно Airbus A320 со 144 пассажирами на борту вылетело в аэропорт назначения в 21:50 по местному времени", – рассказали в Uzbekistan Airports.

Авиакомпания, зарегистрированная в 2021 году, планирует осуществлять пассажирские авиаперевозки внутри Узбекистана, а также в Россию, ОАЭ, Израиль, Саудовскую Аравию, Южную Корею и другие страны.

В пятницу 23 декабря перевозчик совершит первый международный рейс по маршруту "Ташкент – Москва".