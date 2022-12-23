Самолет Qantas Airways экстренно сел в Баку

23 дек. 8:28

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways, выполнявший рейс Сингапур-Лондон, совершил аварийную посадку в Баку из-за задымления в грузовом отсеке, сообщает пресс-служба Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

«В связи с инцидентом в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку утром была объявлена тревога. Airbus A380 запросил аварийную посадку из-за задымления в грузовом отсеке», - пишет ТАСС.

Уточняется, что самолет приземлился в 7:08 по бакинскому времени (6:08 мск). В результате инцидента никто не пострадал. На борту находилось 356 пассажиров.

В аэропорту были приведены в готовность все аварийно-спасательные службы. В настоящее время ведется осмотр воздушного судна.