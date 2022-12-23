Акар: Турция вместе с Азербайджаном разминирует освобожденные территории

23 дек. 8:05

Турция вместе с Азербайджаном участвует в разминировании освобожденных территорий, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция и Азербайджан единое целое и неразделимое. Турция всегда рядом с Азербайджаном. Мы оказываем полную поддержку ВС Азербайджана и активно участвуем в их модернизации", - сказал он в ходе своего выступления в Национальная библиотека при Администрации президента Турции.

Далее министр отметил, что в настоящее время турецкие специалисты совместно с азербайджанскими коллегами участвуют в разминировании освобожденных территорий, развитии оборонного комплекса, обучении армии.