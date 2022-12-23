Акар: Турция поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

23 дек. 7:19

Турция поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы рекомендуем Армении принять руку мира, протянутую Азербайджаном. Мы не за войну, а за стабильность и мир в регионе. Мы работаем для этого", - сказал он в ходе своего выступления в Национальная библиотека при Администрации президента Турции.

Далее Акар отметил, что после 44-дневной войны Азербайджан сделал и продолжает делать все, что должно быть предпринято в этом направлении. Турция, поддерживает все меры, направленные на нормализацию между Азербайджаном и Арменией, добавил он.