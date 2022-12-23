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В Крыму проходит архитектурный конкурс 

В Крыму проходит архитектурный конкурс 

Архитектурный конкурс «Лучший концептуальный проект Большой Южнобережной Набережной» проходит в Ялте, сообщили в пресс-службе городской администрации.  Уточняется, что конкурс продлится до 1 апреля 2023 года. 
«Заявки на участие принимаются по 1 февраля в Департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Ялта (Республика Крым, г. Ялта, пл. Советская, д. 1)», - говорится в релизе.

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