В Крыму проходит архитектурный конкурс 

23 дек. 6:45

Архитектурный конкурс «Лучший концептуальный проект Большой Южнобережной Набережной» проходит в Ялте, сообщили в пресс-службе городской администрации. Уточняется, что конкурс продлится до 1 апреля 2023 года.

«Заявки на участие принимаются по 1 февраля в Департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Ялта (Республика Крым, г. Ялта, пл. Советская, д. 1)», - говорится в релизе.