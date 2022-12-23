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На Ставрополье расширили меры соцподдержки детей-сирот 

На Ставрополье расширили меры соцподдержки детей-сирот 

В ходе заседании Думы Ставропольского края депутаты внесли изменения в Закон СК «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщает пресс-служба Думы СК. 
Уточняется, что нововведения расширяют категорию лиц, имеющих право на социальную поддержку государства. 
Так, полное гособеспечение и дополнительные гарантии будут предоставлены лицам от 18 до 23 лет, потерявшим родителей и получающим образование по программам основного общего, среднего общего образования. 
Ранее такая социальная поддержка распространялась на сирот в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших родителей и обучающихся рабочим профессиям.

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