На Ставрополье расширили меры соцподдержки детей-сирот 

23 дек. 6:25

В ходе заседании Думы Ставропольского края депутаты внесли изменения в Закон СК «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщает пресс-служба Думы СК.

Уточняется, что нововведения расширяют категорию лиц, имеющих право на социальную поддержку государства.

Так, полное гособеспечение и дополнительные гарантии будут предоставлены лицам от 18 до 23 лет, потерявшим родителей и получающим образование по программам основного общего, среднего общего образования.

Ранее такая социальная поддержка распространялась на сирот в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших родителей и обучающихся рабочим профессиям.