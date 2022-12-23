Россияне увидят адаптацию турецкого хита «Постучись в мою дверь» 

23 дек. 6:05

В России выйдет адаптация турецкого хита «Постучись в мою дверь». Российскую версия будет представлена в эфире телеканала ТНТ, онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.

«Постучись в мою дверь» – популярная турецкая романтическая комедия о флористке и бизнесмене, которые изображают пару.

В настоящее время сериал транслируется в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 млн сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов». Образ обаятельного директора архитектурного бюро Серкана Болата уже стал культовым для миллионов фанатов сериала.