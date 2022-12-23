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Россияне увидят адаптацию турецкого хита «Постучись в мою дверь» 

Россияне увидят адаптацию турецкого хита «Постучись в мою дверь» 

В России выйдет адаптация турецкого хита «Постучись в мою дверь». Российскую версия будет представлена в эфире телеканала ТНТ, онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER. 
«Постучись в мою дверь» – популярная турецкая романтическая комедия о флористке и бизнесмене, которые изображают пару. 
В настоящее время сериал транслируется в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 млн сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов». Образ обаятельного директора архитектурного бюро Серкана Болата уже стал культовым для миллионов фанатов сериала.

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