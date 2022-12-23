РФС обсудит сегодня вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

23 дек. 5:25

В пятницу, 23 декабря, в Москве состоится заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС).

В штаб-квартире организации будут обсуждаться 11 вопросов, которые разделены на три группы - стратегические, операционные и административные. Одним из главных станет вопрос о возможном выходе РФС из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), передает ТАСС.

Напомним, в конце февраля текущего года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах сезона 2022/2023.