Роскосмос и NASA регулярно обмениваются данными, в том числе по ситуации с "Союзом"

22 дек. 23:46

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) регулярно обмениваются данными по различным вопросам, в том числе и по инциденту с повреждением обшивки приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22". Об этом сообщил 22 декабря руководитель американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано.

Он подчеркнул, что все время находится на связи с исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым.

"Я общаюсь с Сергеем на регулярной основе. Также на операционном уровне у нас проходят ежедневные согласования. Мы постоянно обмениваемся данными <...>. Команды работают вместе, как и всегда, в этом плане ничего не изменилось", - цитирует его ТАСС.

Монталбано рассказал, что одной из последних тем обсуждения двух космических ведомств стала сверка данных по метеоритным дождям.

Напомним, 15 декабря во время подготовки к выходу российских космонавтов в открытый космос было зафиксировано падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". В ходе визуального осмотра корабля была подтверждена утечка теплоносителя, поэтому выход отменили.