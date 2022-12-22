Лекции по финансовой грамотности прочитают на языках Карачаево-Черкесии по радио

22 дек. 22:57

Лекции по финансовой грамотности перевели на карачаевский, черкесский, абазинский и ногайский - основные национальные языки Карачаево-Черкесии, рассказали в Минфине КЧР по итогам заседания межведомственной рабочей группы по повышению финансовой грамотности жителей.

"До конца года контент будет проходить в радиоэфире", - сообщил заместитель управляющего Отделением - Национальным банком по КЧР Южного главного управления ЦБ РФ Рауф Тугов.

В общей сложности были переведены 10 лекций.

В Минфине уточнили, что осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности прошла в более чем половине школ и колледжей КЧР, в завершившимся накануне общероссийском финзачете участвовали более пяти тысяч жителей республики.