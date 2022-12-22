Россия и ООН оценили важность реализации стамбульских соглашений

22 дек. 23:55

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и представители российских ведомств провели консультации с делегацией Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

"Замглавы МИД России Сергей Вершинин вместе с представителями заинтересованных российских ведомств и компаний провел в формате ВКС очередной раунд консультаций с делегацией ООН с участием генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан и заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса", - сказано в тексте.

В ходе разговора была отмечена важность обеспечения полной и добросовестной реализации стамбульских "пакетных" соглашений в интересах снижения угроз глобальной продовольственной безопасности.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что РФ и ООН подробно обсудили реализацию стамбульских договоренностей, подчеркивался "блокирующий эффект" санкций в отношении поставок российской продукции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле. В середине ноября сделка была продлена на 120 дней.