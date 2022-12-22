Столицы Ирана и Узбекистана связал прямой рейс

22 дек. 23:23

Иранская авиакомпания Qeshm Air выполнила первый рейс из Тегерана в Ташкент.

Самолет Airbus A300-600, следовавший по направлению "Тегеран – Ташкент – Алма-Ата – Тегеран", приземлился в узбекской столице днем 22 декабря. Борт по традиции торжественно встретили водной аркой, сообщает Uzbekistan Airports.

Рейс будет регулярным, полеты будут осуществляться по четвергам.

Авиарейс на данном направлении был запущен в результате договоренностей между руководством Узбекистана и Ирана, достигнутых в рамках сентябрьского визита в Ташкент президента Ибрахима Раиси.