Как в Иране искали нефть, а нашли зиккурат

Много веков назад на территории современного юго-западного Ирана находилось древнее государство Элам. Примерно в 1250 году до н.э. царь Элама воздвиг там город и храмовый комплекс в честь владыки царства мертвых - бога Иншушинака. Сначала его называли Дур-Унташ, а позже прижилось название Чога-Занбиль (холм-корзина).

Во время правления царя Унташ-Напириша Элам достиг наивысшего расцвета. Царь пожелал возвести на берегу реки главный религиозный центр и тем самым увековечить свое имя в истории. Строительство было масштабным: вокруг города было возведено три стены, а центральным строением комплекса стал пятиступенчатый зиккурат – ритуальное архитектурное сооружение, состоящее из нескольких ярусов. Размеры его по тем временам были колоссальными - длина основания достигала 105 метров, а высота – более 50 метров. Он стал самым большим сооружением подобного рода, построенным за пределами Месопотамии, считающейся родиной зиккуратов.

За внутренней стеной города было предусмотрено место для строительства храмов для 22 божеств, окруженных еще одной стеной. Однако было возведено лишь 11 сооружений, а после смерти царя строительство вовсе было остановлено. Здесь стоит отметить, что город никогда не был густо заселен.

Во внешних частях комплекса располагался сам город, а также царские дворцы и гробницы. Некоторые дворцы были даже больших размеров, чем зиккурат. Основание одного из дворцов составляло 116 метров. Археологи выяснили, что одно из зданий принадлежало царскому гарему, а другое - самому царю. Они также обнаружили лестницы, ведущие в подвалы глубиной 6 метров, служившие, по всей видимости, царскими гробницами.

В ходе раскопок было найдено более 5 тыс. кирпичей, украшенных надписями. Среди них встречались как хвалебные тексты о царе, так и предупредительные надписи. Так, текст на одной из стен предупреждал врагов о каре богов: "Кто осмелится обстрелять вал священного округа, пробьет в нем брешь, похитит надписанные кирпичи, сожжет бревенчатое сооружение и откроет приближающемуся врагу ворота, того пусть поразит кара [богов] Хумпана, Иншушкнака и Киририши!"

Для снабжения города водой и орошения земель царь Унташ-Напириш приказал проложить от реки Керхе канал длиной 50 километров, однако Дур-Унташ был расположен на несколько метров выше уровня воды в канале, что осложняло процесс. Поэтому систему водоснабжения усовершенствовали, и жители стали получать воду через систему сообщающихся резервуаров. Окончание работ также было запечатлено на стенах: "Я, Унташ-Напириша, сын Хумпануммены, царь Суз и Аншана, во имя моей жизни и моего благополучия воспользовался правом царской власти и по велению сердца моего соорудил на многие дни и долгие годы канал „Слава моего имени“".

Город был разрушен во время ассирийского завоевания царем Ашурбанипалом в 640 году до н.э. Постепенно территорию комплекса занесло песком и долгое время никто не мог догадаться, что там находится. Обнаружен Дур-Унташ был совершенно случайно в 1935 году во время разведки месторождений нефти британской компанией. В 1979 году город внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.