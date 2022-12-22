Чавушоглу и Блинкен обсудили зерновую сделку

22 дек. 22:48

В четверг, 22 декабря, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом говорится в сообщении турецкого МИД.

Главной темой переговоров стали вопросы реализации зернового соглашения и ситуация на Украине. Также стороны поговорили о поставках Турции истребителей F-16 и графике предстоящих визитов между двумя странами.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обсудили обстановку в Сирии.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле. В середине ноября сделка была продлена на 120 дней.