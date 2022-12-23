На праздники между Ростовом и Таганрогом будет ходить ретропоезд 

23 дек. 1:45

В новогодние и рождественские праздники ростовчане смогут отправиться в путешествие в Таганрог на поезде на паровозной тяге, сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Необычные поездки состоятся 24 и 25 декабря, а также 4, 5 и 8 января. Всего в составе будет пять вагонов, а сесть на ретропоезд на вокзале "Ростов-Пригородный" можно будет в 9:32: он прибудет в Таганрог в 11:43, передает "АиФ-Ростов".

В Таганроге у путешественников будет время прогуляться по городу – обратно паровозный тур стартует в 16:30, он вернется в южную столицу в 18:30.