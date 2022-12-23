Трасса "Таврида" у Феодосии станет четырехполосной 

23 дек. 0:33

Автодорогу, соединяющую федеральную трассу "Таврида" и Керченское шоссе в Феодосии на востоке Крыма, в 2024 году капитально отремонтируют и сделают четырехполосной, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".

"Проект получил положительное заключение. В ходе капремонта дорога будет расширена с двух до четырех полос в 2024 году", - говорится в сообщении на сайте учреждения, передает "Интерфакс".

Ремонт участка автодороги протяженностью 7,2 км начнется в ближайшее время, это позволит увеличить пропускную способность дороги с 7 до 17 тыс автомобилей в сутки.

Сейчас дорога на всем своем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие и соответствует параметрам второй технической категории. На ее участке также планируется устройство 10 съездов, а на Керченском шоссе появятся переходно-скоростные полосы для торможения и разгона автотранспорта.