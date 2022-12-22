ООН: контакты с Россией по зерновой сделке продолжаются

22 дек. 23:12

ООН и Россия поддерживают постоянные контакты на разных уровнях по вопросу реализации зерновой сделки, сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Идут постоянные контакты со всеми сторонами при участии генерального секретаря, его заместителя Мартина Гриффитса и генерального директора UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию) Ребеки Гринспен. В них участвуют представители Евросоюза и США. Сейчас особенный акцент делается на облегчении доступа российских удобрений и зерна на мировые рынки", - рассказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос, планируются ли до конца года новые встречи дипломатов России и ООН по данной теме.

Подтвердив, что 21 декабря состоялись переговоры Гриффитса и Гринспен с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым по реализации зерновой сделки, Дюжаррик назвал маловероятным, что новые контакты в таком формате могут состояться до конца года.