Стоимость золота может достичь четырех тысяч долларов за унцию

Цены на золото могут вырасти до $4 тыс. за унцию из-за увеличения процентных ставок и угрозы рецессии, которые усиливают волатильность рынков, считает Юрг Кинер, управляющий и главный инвестиционный директор Swiss Asia Capital. Стоимость золота будет колебаться в пределах $2,5-4 тыс. в следующем году, рассказал Кинер в эфире CNBC. Есть все признаки того, что рынок золота ожидают серьезные перемены. ”Речь не о 10-20%, а о действительно новых высотах”, - сказал эксперт.

По словам Кинера, многие экономики могут столкнуться с ”минимальной рецессией” в первом квартале года, в результате, центральные банки замедлят темпы повышения процентных ставок, за счет чего золото станет более привлекательным. Он также напомнил, что золото - единственный актив, который есть у каждого центрального банка. По данным Всемирного совета по золоту, в третьем квартале 2022 года центральные банки закупили 400 тонн золота, практически удвоив предыдущий рекорд в 241 тонну за аналогичный период 2018 года. ”С 2000-х средняя доходность золота в любой валюте составляет 8-10% в год. На рынке акций такого нет, на фондовом рынке такого не получить”. Кинер уверен, что инвесторы будут покупать золото, поскольку инфляция остается высокой во многих регионах мира. ”Золото - отличная страховка от инфляции, замечательное средство при стагфляции и прекрасное дополнение к портфелю активов”.

Несмотря на высокий спрос, Кенни Полкари, старший рыночный стратег из Slatestone Wealth, не согласен с тем, что цены на металл увеличатся вдвое в следующем году: "Не думаю, что $4 тыс. - возможный вариант, хотя я был бы не против”, - рассказал он в эфире программы Street Signs Asia. Полкари считает, что стоимость золота ожидает откат и некоторое сопротивление на отметке в $1,9 тыс за унцию. Цены будут зависеть от того, как инфляция реагирует на глобальное повышение ключевых ставок. ”Мне нравится золото, и всегда нравилось, - говорит эксперт. - Оно должно быть в портфеле инвестора. Думаю, его стоимость вырастет, но точно не до $4 тыс.”.

Золото подорожало во вторник после ослабления доллара в связи с решением Центрального банка Японии скорректировать политику контроля кривой доходности. Золото выросло на 1% выше $1,8 тыс., а затем подешевело в среду, поскольку доллар восстановил свои позиции.

Китай как важный покупатель

На вопрос о том, связано ли низкое предложение с высоким спросом Кинер из Swiss Asia Capital ответил, что ”предложение есть всегда, но вот цены бывают не такие, как хотелось бы”. Но высокие цены не проблема для покупателей из Китая, которые переплачивают за драгоценный метал. В начале месяца Центральный банк Китая объявил, что добавил в свои резервы золото на сумму $1,8 млрд. Как сообщает Reuters, общая стоимость золота в резервах Китая составила $112 млрд. ”Азия - важный покупатель. Если в целом посмотреть на торговлю, золото уходит с Запада и оседает в Азии”, - добавил Кинер.

Совет для инвесторов

Никил Камат, соучредитель крупнейшей в Индии брокерской компании Zerodha, уверен, что инвесторы должны 20% своих активов держать в золоте. По его словам, это ”уместная для 2023 года стратегия”. ”Стоимость золота обратно пропорциональна инфляции. Драгоценный металл - хорошая страховка против инфляции, - сказал Камат в эфире CNBC. - Если сравнить, за сколько золота можно было купить дом в 1970-х и сегодня, то становится очевидно, что сейчас его нужно примерно столько же или даже меньше, чем в 1970-х, 1980-х и 1990-х”.