Дагестанские борцы выступят на турнире в Хасавюрте

22 дек. 21:59

Международный турнир по вольной борьбе памяти прославленных борцов XIX-XX столетий пройдет в Хасавюрте, сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана.

Ежегодный турнир состоится 23-25 декабря во Дворце спорта имени Гамида Гамидова. В нем примут участие свыше 200 спортсменов из регионов России, а также 7 стран.

Среди участников предстоящих соревнований победители и призеры Олимпийских игр, первенств мира и Европы: Заур Угуев, Абасгаджи Магомедов, Загир Шахиев, Даурен Куруглиев, Магомед Курбанов, Курбан Шираев, Ахмед Усманов, Ахмед Идрисов.