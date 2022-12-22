Абдоллахиян: в Иране одна из сильнейших демократий в регионе

22 дек. 21:54

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Ирана и Испании Хосейна Амира Абдоллахияна и Хосе Мануэля Альбареса Буэно.

В ходе беседы глава иранского МИД обратил внимание на то, что Исламская Республика обладает одной из сильнейших демократий в Западной Азии. При этом он подчеркнул, что неприемлемо, что Европа рассматривает вопросы односторонне и продолжает вмешиваться во внутренние дела страны.

Абдоллахиян также раскритиковал западные государства за их попытку добиться исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин ранее в декабре, заявив, что данная мера свидетельствует об усилиях по уничтожению шансов на переговоры.

Помимо этого, он поздравил правительство Испании и испанский народ с Новым годом, пожелав, чтобы 2023 год был годом, наполненным миром и стабильностью для всех людей во всем мире. Кроме того, глава иранского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что отношения Тегерана с Мадридом будут развиваться и в Новом году.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые впоследствии продлились два с половиной месяца и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.