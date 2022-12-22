Глава Карачаево-Черкесии исполнит новогодние желания трех детей

22 дек. 21:42

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поучаствовал в новогодней акции "Елка желаний" в Кремле. Об этом он написал сегодня в своем Telegram-канале.

"Снял несколько шаров, где указаны заветные мечты детишек", – подчеркнул глава региона.

Он рассказал, что девочка Маша мечтает о кукле Реборн, мальчик Саша – о радиоуправляемом танке, а мальчик Темирлан – о детском планшете.

Темрезов пообещал в ближайшие дни непременно исполнить все пожелания детей, добавив, что эта акция является замечательной новогодней традицией, которая помогает поверить в чудо тем, кому это особенно необходимо.