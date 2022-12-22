Бывший мэр Махачкалы получил новую должность в Москве

22 дек. 22:05

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил экс-мэра Махачкалы Салмана Дадаева на новую должность, он стал зампрефекта Юго-Восточного административного округа столицы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Принять Дадаева Салмана Кадиявовича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы", - говорится в документе.

Срок действия контракта, заключенного с Дадаевым составляет пять лет, но он не может превышать срок полномочий мэра города.