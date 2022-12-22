Длина пробок в Москве превысила 250 км

22 дек. 21:28

В четверг вечером длина пробок на дорогах Москвы составляет 253 км, город стоит в девятибалльных пробках.

"Движение в городе загружено. Длина заторов - 253 км. Сложно проехать сейчас в центральной части города, на Третьем транспортном кольце в районе ул. Новая Башиловка, МКАД в районе Каширского шоссе, Ленинградском шоссе в районе д. 40", - сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Причинами пробок в дептрансе назвали большое количество поездок, снижение скорости из-за гололедицы, большое число мелких ДТП.

"Отложите поездки на автомобиле на более позднее время. Или воспользуйтесь городским транспортом", - советуют в ведомстве.