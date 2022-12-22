Netflix снимет в Узбекистане фильм о Тамерлане

22 дек. 21:19

Исторический фильм об Амире Темуре планирует в следующем году снять в Узбекистане американский стриминговый сервис Netflix.

Фильм с рабочим названием "Тамерлан" будет сниматься совместно кинематографистами США, Узбекистана и Казахстана. Режиссером вступит Джейкоб Шварц. Съемки начнутся в апреле-мае будущего года, с января по март запланирован подготовительный период.

За трюки будет отвечать каскадерская компания из Казахстана Nomad Stunts.

"Я надеюсь, что мы сможем рассказать историю Амира Темура и сделать ее интересной для западного зрителя. Локальные истории сейчас набирают все большую популярность, и я бы хотел, чтобы наш фильм помог построить мост между западной и восточной аудиторией", - сообщил Шварц.