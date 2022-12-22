Правительство Грузии решило пока не брать транш МВФ

22 дек. 20:53

Правительство Грузии приняло решение пока не брать транш Международного валютного фонда (МВФ), выделенный в рамках соглашения Stand By. Об этом говорится в заявлении Национального банка Грузии, опубликованном по итогам заседания Исполнительного совета МВФ.

"Власти Грузии по-прежнему придают превентивное значение программе, т.е. не планируют на данном этапе брать выделенные средства взаймы", - сказано в сообщении Нацбанка.

Во четверг, 22 декабря, исполнительный совет МВФ завершил первый обзор трехлетнего соглашения Stand By для Грузии. Завершение обзора открывает доступ к 30 млн SDR (примерно $40 млн).

В пресс-релизе подчеркивается, что в 2022 году в Грузии прогнозируется уверенный рост на уровне 10%. В МВФ добавили, что инфляция замедляется, но остается высокой на уровне около 10,5% из-за высоких цен на сырьевые товары и сильного внутреннего спроса. Ожидается, что в 2023 году рост и инфляция снизятся, передает "Sputnik Грузия".