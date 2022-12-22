РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Правительство Грузии решило пока не брать транш МВФ

Правительство Грузии решило пока не брать транш МВФ

Правительство Грузии приняло решение пока не брать транш Международного валютного фонда (МВФ), выделенный в рамках соглашения Stand By. Об этом говорится в заявлении Национального банка Грузии, опубликованном по итогам заседания Исполнительного совета МВФ.

"Власти Грузии по-прежнему придают превентивное значение программе, т.е. не планируют на данном этапе брать выделенные средства взаймы", - сказано в сообщении Нацбанка.

Во четверг, 22 декабря, исполнительный совет МВФ завершил первый обзор трехлетнего соглашения Stand By для Грузии. Завершение обзора открывает доступ к 30 млн SDR (примерно $40 млн).

В пресс-релизе подчеркивается, что в 2022 году в Грузии прогнозируется уверенный рост на уровне 10%. В МВФ добавили, что инфляция замедляется, но остается высокой на уровне около 10,5% из-за высоких цен на сырьевые товары и сильного внутреннего спроса. Ожидается, что в 2023 году рост и инфляция снизятся, передает "Sputnik Грузия".

1105 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version