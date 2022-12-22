Путин лишил Варданяна российского гражданства

22 дек. 20:46

Президент России Владимир Путин удовлетворил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из гражданства Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении <…>", - говорится в указе президента.

Напомним, Варданян еще в сентябре заявил о намерении отказаться от гражданства России. Сейчас он играет роль "госминистра" фейкового режима, созданного Арменией в Карабахском экономическом районе Азербайджана.