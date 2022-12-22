В США рассказали, когда Байден будет готов встретиться с Путиным

22 дек. 20:40

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, при каких обстоятельствах президент США Джо Байден готов будет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться", - цитирует его ТАСС.

По словам Кирби, лидеры РФ и США смогут встретиться, если российская сторона проявит серьезную готовность к переговорам. "Глава американской администрации готов был бы пойти на переговоры с российским коллегой лишь при наличии серьезной и реальной готовности со стороны РФ", - поведал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома.