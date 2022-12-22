Азербайджан и МККК обсудили ситуацию на Лачинской дороге

22 дек. 20:27

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в четверг встречу с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, работу, проделанную в постконфликтный период в регионе, а также ситуацию, связанную с Лачинской дорогой, сообщает МИД республики.

Министр отметил важность деятельности МККК в Азербайджане. Он предоставил Кожич ​​подробную информацию о ситуации, связанную с Лачинской дорогой. Причиной протестов стали незаконная экономическая деятельность на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, а также злоупотребление с этой целью Лачинской дорогой, объяснил Байрамов. Он также указал на продолжающиеся военные провокации Армении, транспортировку по Лачинской дороге мин армянского производства 2021 года.

Глава МИД заявил, что утверждения о якобы перекрытии Азербайджаном Лачинской дороги, применении против армянских жителей "блокады", "возникновении гуманитарной катастрофы" не имеют под собой никаких оснований. Он отметил, что МККК также работает на этой территории и его автомобили регулярно передвигаются по дороге, что подтверждает - дорога не перекрыта. Режим передвижения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается неизменным, а азербайджанская сторона готова оказывать всяческое содействие местному населению напрямую или через МККК, сообщил министр.

Также Байрамов подчеркнул что необходимо приложить усилия, чтобы лица, выдающие себя за "представителей" местных армян, не мешали населению пользоваться дорогой, пытаясь создать тем самым впечатление наличия "гуманитарной катастрофы".