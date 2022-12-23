Азербайджан и Европа наращивают сотрудничество в "зеленой" энергетике

После подписания "Контракта века" с 13 международными нефтяными компаниями в сентябре 1994 года Азербайджан начал экспорт энергоносителей на мировые рынки. Сейчас азербайджанский природный газ выступает важным источником энергии для Европы в качестве "переходного топлива", поскольку дает меньше выбросов парниковых газов, чем уголь и другие виды ископаемого топлива, пишет EU Reporter.

Использование природного газа не идет вразрез с европейскими инициативами по возобновляемой энергетике, поскольку он способен быстро компенсировать сбои в поставках солнечной или ветровой энергии, а также удовлетворить внезапное увеличение спроса. Именно по этой причине Европейская комиссия признала природный газ экологически чистым источником энергии в рамках "Зеленого курса" ЕС. Таким образом, экспорт азербайджанского природного газа на европейские энергетические рынки по Трансадриатическому трубопроводу (ТАП), европейскому участку Южного газового коридора (ЮГК), стал решающим для энергетической безопасности Европы с точки зрения диверсификации поставок и маршрутов.

В последние годы между ЕС и Баку велись интенсивные переговоры для изучения возможностей увеличения экспорта азербайджанского природного газа в Европу и сотрудничества в области "зеленой" энергии. Подписанный 18 июля Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики между Азербайджаном и Европой заложил основу для роста объемов экспорта природного газа и "зеленой" энергии из Азербайджана. По условиям соглашения, к 2027 году экспорт газа из Азербайджана в Европу достигнет 20 млрд кубометров в год. Меморандум о взаимопонимании также открыл новые возможности для развития "зеленой" энергетики.

18 мая Европейская комиссия представила план REPowerEU: Европа планирует реформировать энергорынок ЕС за счет диверсификации энергоснабжения. В рамках увеличения масштабов использования возобновляемых источников энергии в сферах электроэнергетики, промышленности, строительства и транспорта Еврокомиссия предлагает нарастить долю возобновляемой энергии до 45% к 2030 году.

Азербайджан также заинтересован в поддержке проектов "зеленой" энергетики с целью диверсификации производства энергии. В последние годы страна начала создавать "зеленые" энергетические зона и постепенно проводить процесс декарбонизации. Производство возобновляемой энергии направлено на поддержку энергетического будущего за счет производства большего количества электроэнергии из возобновляемых источников. Этот процесс станет важной целью для сокращения использования природного газа в производстве электроэнергии и дальнейшего его экспорта.

В связи с этим было подписано два важных документа по возобновляемым источникам энергии с энергетическими компаниями ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Солнечная электростанция мощностью 230 МВт, которую построит компания Masdar, и ветряная электростанция "Хызы-Апшерон" мощностью 240 МВт, которую построит ACWA Power, поддержат будущее устойчивой энергетики и экспортный потенциал зеленой энергии страны. Эти два проекта сыграют важную роль в увеличении доли возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны до 30% к 2030 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в пленарном заседании в связи с подписанием Соглашения о стратегическом партнерстве в области зеленой энергетики в Румынии 17 декабря 2022 года. Пленарное заседание с участием президента Румынии Клауса Йоханниса, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен демонстрируют тесное сотрудничество между Азербайджаном и партнерами.

Документ предусматривает экспорт электроэнергии из Азербайджана по подводному электрокабелю по дну Черного моря из Грузии в юго-восточную Европу. "Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном зеленой энергии. Потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет более 27 гигаватт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря. Совместно с одним из стратегических инвесторов нашей страны мы планируем к 2027 году производить 3 ГВт ветровой и 1 ГВт солнечной энергии, 80% из которых будут экспортироваться. К 2037 году мы планируем создать дополнительные мощности не менее 6 ГВт", - заявил Алиев.

В ближайшем будущем Азербайджан может стать экспортером не только природного газа, но и "зеленой" энергии на европейские энергетические рынки.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "для интеграции возрастающей доли возобновляемых источников энергии нужны мощные интерконнекторы электроэнергии. Именно поэтому линия электропередач, которая будет проложена через Черное море между Румынией, Грузией и Азербайджаном, чрезвычайно важна. Этот проект свяжет нас с обеих сторон Черного моря с регионом Каспийского моря для цифровых коммуникаций, а также энергии. Способствуя передаче электроэнергии из возобновляемых источников в Евросоюз через территории Румынии и Венгрии, этот проект позволит нам усилить безопасность поставок".

По сути, Азербайджан и Грузия как региональные партнеры будут реализовывать еще один стратегический проект, соединяющий Южный Кавказ и Европу. Это соглашение по "зеленой" энергетике представляет большую важность для Румынии и Венгрии, поскольку электроэнергетика этих стран, особенно Венгрии, в основном зависит от ископаемого топлива. Таким образом, импорт из Азербайджана позволит им сбалансировать энергосистему за счет сокращения природного газа для производства электроэнергии.

На фоне конфликта на Украине диверсификация источников энергии ЕС имеет особое значение. Многие западноевропейские страны считали само собой разумеющимся, что дешевая энергия будет непрерывно поступать из России в Европу, не принимая во внимание растущую напряженность на восточной границе Европы. Теперь такие страны, как Германия, Франция и Нидерланды, которые дольше всех наживались на дешевой российской энергии, были вынуждены диверсифицировать свой импорт.

Та кили иначе, энергетические ресурсы приобретают все большее значение в отношениях между Азербайджаном и Западом. Различные энергетические проекты повышают геополитическое значение Азербайджана. Поддерживая "зеленую" энергетику, Баку сбалансирует использование природного газа и возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии, что повысит потенциал страны по производству и экспорту электроэнергии. Проект подводного электрокабеля в Черном море показывает, что региональное сотрудничество необходимо для реализации стратегических проектов. Подписание окончательного мирного договора между Азербайджаном и Арменией позволило бы Еревану присоединиться к межрегиональным проектам, которые поддержали бы экономическое развитие Армении и привели к ее процветанию.