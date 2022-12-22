Израиль разворачивается в сторону Азии

22 дек. 22:00

Партия ”Ликуд” Биньямина Нетаньяху формирует коалицию на 64 места после победы в ноябрьских парламентских выборах. Состав правительства, а также расследование в отношении Нетаньяху повлияют на то, какими будут связи между Израилем и Азией.

East Asia Forum вспоминает, что во время своего длительного пребывания на посту премьер-министра с 2009 по 2021 год Нетаньяху удалось осуществить разворот Израиля в сторону Азии. Его администрация инициировала переговоры о свободной торговле с Китаем, Индией, Южной Кореей и Вьетнамом. Оборонные связи с Таиландом были налажены в 2017 году, сотрудничество в области безопасности с Южной Кореей и Филиппинами усилилось, а продажи оружия Индии и Вьетнаму увеличились.

Однако основным пунктом израильского разворота в сторону Азии были отношения с Китаем. Нетаньяху гордился развитием технологического и бизнес-партнерства с Пекином. Страны договорились об инновационном взаимодействии в 2013 году, и Нетаньяху даже создал Израильско-китайский совместный комитет по инновационному сотрудничеству.

Усилия по ”установке израильского чипа в китайскую машину”, как выразился министр иностранных дел Китая Ван И во время визита в Израиль, увенчались успехом. В 2017 году Нетаньяху договорился с китайским лидером Си Цзиньпином поднять статус отношений двух стран до Всестороннего инновационного партнерства.

Теперь, возвращаясь к власти в качестве премьер-министра, Нетаньяху придется признать, что мир изменился, как и ситуация внутри страны.

На международном фронте напряженность между Китаем и США усилилась. Санкции, введенные предыдущим президентом Дональдом Трампом, при Джо Байдене не только не были отменены, но и достигли беспрецедентного уровня. Коммуникация между двумя соперниками достигла исторического минимума после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. США по-прежнему обеспокоены израильско-китайским сотрудничеством в области высоких технологий, в частности в сфере развития искусственного интеллекта, кибербезопасности и создания чипов.

Одновременно израильские СМИ сообщают тревожные новости из Китая, касающиеся отношения к мусульманам-уйгурам на северо-западе страны и последствий гонконгского закона о национальной безопасности. Пока Нетаньяху находился в оппозиции, восприятие Израилем Китая ухудшилось.

В то же время Авраамские соглашения, обеспечивающие дипломатические отношения Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Марокко и Бахрейном, набирают силу: ОАЭ и Израиль договорились о свободной торговле в рекордные четыре месяца.

Поскольку администрация Байдена пытается сблизиться с Индией, чтобы обеспечить противовес Китаю не только в Азии, но и на Ближнем Востоке, она продвигает I2U2 для обеспечения связей между Восточной и Западной Азией. Члены группы I2U2 - Индия, Израиль, ОАЭ, и США - договорились развивать проект по созданию пищевых технологий. В рамках договоренности израильские технологические компании, благодаря финансированию со стороны ОАЭ, помогут создать центр исследований и разработки в центральной Индии.

С возвращением Нетаньяху к власти можно ожидать, что он будет продолжать укреплять позицию Израиля в Азии. Но на этот раз не только мир другой, но и его собственная коалиция. Впервые Нетаньяху и его партия будут представлять левое крыло израильской правительственной коалиции, которая в основном будет состоять из правых и религиозных партий, которые некоторые члены американской администрации считают экстремистскими.

Во время своего предыдущего срока в качестве премьер-министра Нетаньяху лично обеспечивал израильский разворот в сторону Азии, но теперь ему придется управлять собственной коалицией, чтобы выполнить массу обещаний, которые он дал во время предвыборной кампании. Партии, которые привели его к власти, будут настаивать на том, чтобы премьер-министр выполнил свои обязательства перед ними в отношении поселений и сложной ситуации вокруг судебной власти в стране. По этим двум вопросам согласия с нынешней администрацией в Вашингтоне нет.

В ближайшем будущем Нетаньяху, которого Вашингтон считает сторонником Республиканской партии, будет заниматься внутренними вопросами. Но это не означает, что азиатский разворот Израиля завершился.

Успех, достигнутый правительствами Нафтали Бенета и Яира Лапида в 2021-2022 годах в продвижении связей с Азией, скорее всего, будет поддержан. Идут переговоры о свободной торговле с Японией, а в августе уходящий министр обороны Бени Ганц подписал меморандум об оборонном сотрудничестве со своим японским коллегой Ясуказой Хамадой. Меморандум позволяет обеим странам интенсифицировать оборонные, стратегические и военные обмены.

Сотрудничество с Азией будет усиливаться, а вот управлять отношениями с Китаем будет сложнее. Обладая здравым смыслом и будучи опытным политиком, Нетаньяху будет с осторожностью осуществлять свою политику. Вашингтон может обнаружить, что Израиль гораздо легче соглашается с его китайским курсом.

15-й премьер-министр Израиля, скорее всего, будет менее вовлечен в продолжающийся израильский разворот в сторону Азии. Разбираясь с расследованием в отношении самого себя, он будет пристально следить за происходящим в собственном регионе, расширяя связи с Бахрейном, обеспечивая сближение с Турцией, продолжая усиливать Авраамские соглашения и способствуя развитию партнерства с Саудовской Аравией. Нетаньяху также будет заниматься вопросами национальной безопасности в связи с угрозой, исходящей от Ирана и его посредников.

Но акцент Нетаньяху на внутреннюю политику и региональные связи не будет определять образ Израиля в Азии, где растет интерес к инновациям, технологическим возможностям и системам, обеспечивающим оборону. В то же время Азия по-прежнему представляет множество возможностей для Израиля. Технологические, оборонные и бизнес-связи с Азией, налаженные Нетаньяху и углубленные бывшим премьер-министром Бенетом, будут расширяться при новом правительстве.