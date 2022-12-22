G7 обещают усилить экономическое давление на Россию и тех, кто пытается обойти санкции

22 дек. 19:45

Страны Группы семи (G7) планируют наращивать экономическое давление на РФ и тех, кто пытается обойти антироссийские санкции, следует из заявления главы МИД Германии Анналены Бербок.

"Страны G7 по-прежнему привержены [принятию] беспрецедентных скоординированных санкционных мер [в отношении России] <...>. "Семерка" будет поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется и подрывает [принятые против Москвы] ограничительные меры", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G7, которая состоялась в четверг в формате видеоконференции.