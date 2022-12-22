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Путин на следующей неделе издаст указ об ответе на потолок цен на российскую нефть

Путин на следующей неделе издаст указ об ответе на потолок цен на российскую нефть

Президент России Владимир Путин в начале следующей недели подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть.

"Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры", - цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны G7, а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

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