Путин на следующей неделе издаст указ об ответе на потолок цен на российскую нефть

22 дек. 19:52

Президент России Владимир Путин в начале следующей недели подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть.

"Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры", - цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны G7, а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.